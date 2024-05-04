Розпочинається найцікавіше: Кримському мосту невдовзі настане кінець

Після тривалої паузи тема знову ожила! Вона на перших шпальтах передових західних газет, її обговорюють в кулуарах політики і експерти на телебаченні. Але, починаючи від квітня 2024 року, стало зрозуміло, що Україна налаштована рішуче! Про знищення "небажаної споруди" поблизу Керчі заговорили і в ООН.

Що про це каже українська влада, що потрібно для того, щоб знищити путінський міст, і коли до цього будуть готові в ЗСУ – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Мем Кислиці заінтригував мережу

Ох, ну і галас здійняв український постійний представник при ООН Сергій Кислиця. Всі давно знають його як майстра слова, особливо, коли потрібно вчасно показати рашистам їхнє місце, або утерти носа брехливому Нєбєнзє. Але цього разу розірвали мережу не його слова, а його мем.

"Список з 6 основних типів мостів у 2024 році:

Аркові мости.

Консольні мости.

Вантові мости.

Підвісні мости.

Мости зі зв'язаними арками.

Керченський міст"

Таким чином Кислиця м'яко натякнув усім, що вже у 2024 році від Кримського мосту залишиться лише пусте місце! Як вам така ідея? Я всіма руками за.

Збіг чи жирний натяк

І це все, запитаєте ви? Ні, бо пост Кислиці це лише початок. Насправді чутки й натяки про знищення Кримського мосту вже цього року розповсюджуються з величезною швидкістю. От днями у себе в соцмережах про Кримський міст добряче вколов жартом і ексміністр закордонних справ Литви, а нині посол цієї країни у Швеції – Лінас Лінкявічюс.

"Хто ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще час".

Думаєте, збіг? А як щодо відео, яке синхронно з заявою Кислиці 2 травня опублікували українські партизани з руху "АТЕШ". Партизани натякають, що ЗСУ збираються збільшити кількість атак на російські об'єкти в Криму і врешті-решт доберуться і мосту.

"Кримчани, готуйтесь! Керченський міст буде зруйновано!” Незабаром у Криму буде сезон бавовни. Тотальної "бавовни", що покладе край військовим об'єктам русні. Кримчани розповсюджуйте це відео, незабаром все почнеться".

Кримський міст знову став топтемою

Але це, звісно, не все! Хоч тема знищення Кримського мосту актуальна від самого початку його будівництва, цю тему все частіше обговорюють в ЗМІ і про це знову заговорили українські військові. 3 квітня з резонансною статтею вийшли журналісти британського видання Guardian. Вони, з посиланням на свої джерела в ГУР, переконували, що Кримський міст буде знищено у першій половині 2024-го і “у Буданова” для цього вже все нібито є. А вже 7 квітня очільник ГУР Буданов заявив, що міст залишається ціллю для Сил оборони і висловив надію, що "скрєпи Путіна" не стане вже цього року. І понеслась. 29 квітня взяв слово і начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук: "Міст там зайвий" – сказав він.

"У нас спільна загальнодержавна позиція, яку озвучив Президент: ця споруда там абсолютно не повинна знаходитися і абсолютно зайва".

Крим готується

Плетенчук до того ж зазначив, що міст хоч і є важливою ціллю, але не єдиною. Завдання ЗСУ – вибити російську логістику і обірвати ланцюги постачання для фронту. Для цього можна бити і по базах, і по логістичних хабах РФ в тимчасово окупованому Криму, як-то в Джанкої. Запевняє військовий і в тому, що після минулорічних ударів безпілотниками і вибухи вантажівки, Кримський міст і так працює не на повну.

"Якщо вантажівками ще можна їздити, то повноцінний залізничний состав стоїть на Тамані вже місяцями, їх не пропускають. Тому що немає впевненості в окупантів, що міст витримає після пошкоджень, завданих успішною операцією СБУ та ВМС"

ЗСУ "підтискає" час

"Підтискає" ЗСУ і банальний час. У РФ, схоже, чудово розуміють ті проблеми, які виникнуть у разі зникнення Кримського мосту, тому вже досить давно будують нову залізничну гілку з Ростова до Криму через тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 30 квітня про цей процес і задум росіян в ефірі "1+1" в рамках телемарафону “Єдині новини” в деталях розпитали очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Але логічно запитати, чи може Україна знищити Кримський міст? Відповідь: однозначно так, хоч це і складно. По-перше, СБУ вже робила боляче цій споруді принаймні двічі. Вперше – ще у жовтні 2022-го підірвали на ньому вантажівку, а в липні 2023 пошкодили його морськими дронами. Але експерти кажуть, що цього разу Силам оборони доведеться провести складнішу і до того ж комбіновану операцію.

Видання The Sun писало, що СБУ знадобляться морські дрони, від 20 до 40 британських ракет Storm Shadow і обов'язково - підтримка з повітря. Припустимо, що дрони і ракети в України є. А от з авіацією значно складніше. Журналісти справедливо зазначають, що таку споруду одним залпом не проб'єш. Потрібні кілька заходів авіації з ракетами, щоб подавити ППО навколо, потім вразити полотно мосту, а потім добити його дронами з моря. Для цього Україні потрібні хоча б десяток F-16, та ще й адаптованих до британських ракет Storm Shadow. До речі, у Повітряних силах нещодавно заявили, що чекають на американські літаки після Великодня, але коли саме – за тиждень, місяць чи за рік – не уточнили. У ЗМІ припускають, що F-16 прибудуть до України наприкінці травня або вже у червні 2024 року.

Зруйнувати можна, але як?

Кримський міст таки можна зруйнувати. У цьому впевнений Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Про це він 2 травня розповів в коментарі телеканалу “Еспресо”

"З надходженням техніки, яка була анонсована з боку США, знищення Кримського мосту є цілком реальним. Знищення Кримського мосту або його пошкодження надасть нам можливість позбавити угруповання РФ, яке розташоване в Криму, цієї логістичної артерії", – пояснив Риженко.

Він нагадав, що Крим забезпечується росіянами з двох напрямків.

"З північного напрямку - це район Каланчака та Кримським мостом. Якщо міст перекривається, то все російське угруповання, включаючи російський Чорноморський флот, залишається без логістики. Звичайно, постачання логістики до Криму морським і повітряним шляхом можливе, але це будуть зовсім інші обсяги", – додав Риженко.

Потрібно знищити всю ППО

Але для цього потрібно вивести з ладу всю ППО противника, вважає інший військовий експерт Олександр Коваленко. На його думку, ЗСУ саме працюють над цим. 17 квітня Сили оборони ракетами ATACMS поцілили по авіабазі у Джанкої, знищивши 4 пускові установки С-400, пункт керування ППО та передові радіолокаційні станції ворога. Це лише початок.

А от інший військовий оглядач Денис Попович застерігає українців від зайвих мрій. Кримський міст можна вивести з ладу, але зруйнувати на 100% складно.

"Зараз багато кажуть про те, скільки ракет треба для того, щоб його знищити. Я не готовий стверджувати, що там 10, 20, 30, 40 чи 50 ракет його знищать. Тут головне – просто завалити йому проліт для того, щоб його неможливо було відремонтувати в стислі терміни. Повністю його знищити, очевидно, неможливо, так, щоб просто він зник, залишилися лише опори. Можливо лише підірвати його послідовно по всій довжині".

Нагадаємо, майор запасу НГУ припустив, коли атака на Кримський міст дала б серйозний ефект.

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