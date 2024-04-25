Розповідав вірянам про позиції ЗСУ: митрополита Святогірської лаври УПЦ МП взяли під варту

Ієрархові Московського патріархату загрожує до 8 років позбавлення волі.

Митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія (Яковенка), який розповсюджував інформацію про розташування ЗСУ, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесенню застави", - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що торік у вересні настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської МГ.

Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври УПЦ МП. До слова, ЗМІ пишуть, що ще від 2019 року Арсеній не визнавав агресію Росії, а війну на Донбасі називав "громадянською".

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