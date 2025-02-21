Розповсюджував дитяче порно: у Хмельницькому затримали 44-річного чоловіка

У Хмельницькому поліцейські викрили 44-річного чоловіка, який створив та адміністрував 11 вебресурсів з дитячою порнографією. Слідчі ГУНП в Хмельницькій області оголосили йому підозру.

Про це повідомили в поліції регіону.

За даними правоохоронців, підозрюваний не лише розповсюджував заборонений контент, але й адміністрував сайти, де поширювалися відповідні фото та відеоматеріали.

"Зловмисника затримали, йому оголошено підозру. За скоєне передбачено покарання – до 15 років позбавлення волі”, – повідомили в поліції.

На період розслідування суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у 302 000 гривень.

Нагадаємо, в місті Зміїв Харківської області до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який посеред вулиці зґвалтував 17-річну дівчину.

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