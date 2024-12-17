Розповсюджував дитячу порнографію: кропивничанина судитимуть за злочин

Під час обшуку у будинку підозрюваного правоохоронці вилучили телефон, з якого він адміністрував порнографічні Telegram-канали.
У Кропивницькому судитимуть місцевого мешканця, який, за версією слідства, зберігав та розповсюджував дитячу порнографії через Telegram-канали.
Про це повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.
У жовтні, протягом року кропивничанин адміністрував декілька Telegram-каналів, наповнюючи їх порнографічними матеріалами за участі неповнолітніх.
"Деякі із каналів були безоплатними, до яких можна було вільно доєднатися, деякі канали з порнографічним контентом були платними: за оплату надавався доступ до порнографічних фото та відео матеріалів. Серед цих каналів розміщувалась у тому числі й дитяча порнографія. Мова про створення дитячої порнографії не йдеться, він її тільки зберігав та розповсюджував на ресурсах", — уточнила речниця.
Чоловіка судитимуть за зберігання, збут та розповсюдження дитячої порнографії (частина 1 статті 301 Кримінального кодексу України), а також за розповсюдження зображень або інших предметів порнографічного характеру та отримання грошей із цього. Наразі він перебуває під домашнім арештом.
Нагадаємо, в Івано-Франківську засудили 52-річного чоловіка, який завантажував в інтернеті дитячу порнографію та зберігав її на особистому комп'ютері.
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