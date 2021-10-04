Розправився на очах у людей: в Одеській області чоловік вбив сусіда через те, що той пошкодив його паркан

Розправився на очах у людей: в Одеській області чоловік вбив сусіда через те, що той пошкодив його паркан

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

В одному з сіл Захарівської селищної громади Одеської області в неділю, 3 жовтня, чоловік вбив сусіда через те, що той возом пошкодив його паркан.

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Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, вбивство сталось посеред вулиці на очах у свідків. 55-річний чоловік спочатку побив свого 45-річного сусіда ціпком по голові, а потім вдарив ножем в груди. Нападника розізлило те, що потерпілий пошкодив возом його паркан.

На місце події викликали медиків та правоохоронців, проте 45-річний чоловік від отриманих травм помер. Підозрюваний намагався викинути закривавлений одяг та знаряддя вбивства, проте його затримали.

Чоловіка затримали, йому інкримінують ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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