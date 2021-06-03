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Розправився після того, як пішли гості: в Хмельницькій області чоловік вбив дружину в день її народження

Розправився після того, як пішли гості: в Хмельницькій області чоловік вбив дружину в день її народження

pixabay.com

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

У селі Гатна, що у Деражнянському районі Хмельницької області, 58-річний чоловік вбив дружину в день її народження. 

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області. 

Трагедія сталась 1 червня пізно ввечері. Відомо, що жінка святкувала свій день народження, а коли пішли гості, вона посварилась із чоловіком. Під час конфлікту підозрюваний вихопив ножа та вбив дружину. 

Після розправи чоловік побіг до сусіда та розповів про трагедію. Той викликав медиків та поліцію. 

Правоохоронці затримали підозрюваного. Слідчі вже оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення. 

Нагадаємо, у Донецькій області чоловік на очах в 13-річного сина жорстоко розправився з дружиною

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