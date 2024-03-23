"Розраховано на зазомбоване населення": ГУР про заяву Путіна, що терористи тікали в Україну

Є всі ознаки того, що це діяльність російських спецслужб.

У Головному управління розвідки прокоментували заяви російського диктатора Путіна про те, що нібито виконавці теракту в Підмосков'ї тікали в Україну.

У етері телемарафону представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що такі заяви "не витримують жодної критики".

"Для цього не треба бути експертом з питань безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками", - заявив Юсов.

Він нагадав, що лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків.

"Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення", - зазначив Юсов.

На його думку, є всі ознаки того, що це діяльність російських спецслужб.

"Далі, цілком імовірно, буде нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод", - заявив Юсов.

Разом з тим такі дії не матимуть жодного впливу на перебіг війни.

Крім того, Путіну потрібен цей теракт, щоб намагатись змінити ситуацію на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російському телебаченні показали фейк з Даніловим, який нібито підтверджує причетність України до теракту.

Крім того, ми раніше інформували, що про теракт у Москві заздалегідь попереджали не тільки західні дипломати.

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