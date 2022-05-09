"Розраховуємо у червні на позитивну відповідь": Зеленський про набуття Україною статусу кандидата у члени ЄС

"Розраховуємо у червні на позитивну відповідь": Зеленський про набуття Україною статусу кандидата у члени ЄС

За словами Урсули фон дер Ляєн, швидкість України стимулює і Єврокомісію діяти так само швидко.

Президент України Володимир Зеленський розраховує у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття Україною статусу кандидата у члени ЄС.

Про це президент заявив у зверненні 9 травня.

"Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху у Європейський Союз. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС. Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці. Але ми зробили все за лічені тижні", - наголосив президент.

Зеленський повідомив, що саме сьогодні, 9 травня, мав розмови про нашу європейську інтеграцію і з Шарлем Мішелем – президентом Європейської Ради – і з Урсулою фон дер Ляєн – президенткою Єврокомісії. Висловив їм вдячність від імені усього Українського народу за підтримку нашої країни. За увагу до наших потреб і особливо зараз – у цей складний час війни.

"Вони чудово усвідомлюють, що ця війна не тільки за нашу свободу, але й за свободу усіх європейців. Пані Урсула зазначила, що вражена швидкістю, з якою наші урядовці заповнили опитувальник. І я був радий почути від неї, що наша швидкість стимулює і Єврокомісію діяти так само швидко. Розраховуємо у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС", - резюмував він.

Нагадаємо, Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до ЄС. Президент України Володимир Зеленський продемонстрував її під час розмови з президенткою Єврокомісії відеозв'язком.

Сьогодні ми зробили ще один важливий крок - звернення Зеленського за 9 травня

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