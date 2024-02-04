Розриви були близько: Никифоров про поїздку Зеленського на Запоріжжя

Під час поїздки президента на лінію фронту російські обстріли не припинялися.
Російська окупаційна армія обстрілювала позиції ЗСУ біля села Роботино в Запорізькій області, коли там перебував президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі РБК-Україна.
"Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви", - сказав він.
При цьому Никифоров зауважив, що не потрібно “драматизувати ситуацію”.
Нагадаємо, у неділю, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Роботине на Запоріжжі та провів нараду щодо безпекової ситуації в області.
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