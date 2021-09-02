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Розробляли рекламу для "квазіреспублік" та "Единой России" в окупованому Криму: СБУ викрила агенцію

Автор
Олена Вус
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Розробляли рекламу для "квазіреспублік" та "Единой России" в окупованому Криму: СБУ викрила агенцію

Фото: ssu.gov.ua

За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ.

Кіберспеціалісти Служби безпеки України (СБУ) викрили рекламну агенцію, яка займалося розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму.

Про це повідомляється на сайті спецслужби.

"Фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ. У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці здійснили санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи. "Серед "архівів" агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо", - розповіли в СБУ.

Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів з агітацією за партію "Единая Россия" на окупованому півострові, яка містила гасла "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава Республики Крым. Крым новых возможностей".

За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ.

Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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