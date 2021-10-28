Розробник фейкової "Дії" стажуватиметься в Мінцифри: йому доручать кілька соціальних проєктів

21-річний хлопець попрацює в міністерстві до часу ухвалення йому судового вироку.
У четвер, 28 жовтня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запропонував молодому чоловікові, який створив фейковий додаток "Дія", попрацювати у відомстві над кількома соціальними проєктами.
Про це очільник Мінцифри написав у своєму Telegram-каналі.
За його словами, 21-річний хлопець виявився “трохи сором'язливим, але дуже розумним, начитаним”. “Вже встиг попрацювати арбітражником, вміє програмувати і сам збирає весь дизайн у Figma”, — зауважив міністр.
Під час зустрічі у міністерстві йому запропонували до ухвалення вироку судом попрацювати над кількома соціально-значущими проєктами і "показати себе".
“Серед перших завдань — зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю. Плануємо потім їх запускати. Призначимо у Мінцифри куратора, який контролюватиме роботу. Спробуємо спрямувати його можливості у потрібне русло”, — повідомив міністр.
Окремо Федоров закликав українців більше нічого не підробляти, бо “цей канал потрапляння до Мінцифри більше не працює”.