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Державний департамент США розсекретив пакет документів, які вказують на кілька неоднозначних епізодів, пов’язаних із діяльністю української газової компанії Burisma та її власником Миколою Злочевським. Серед документів — листування про спроби організувати навчання українських прокурорів у США за рахунок Burisma. Є і матеріали, які свідчать, що представник парламентської фракції «Слуга народу» звертався до американської сторони з проханням запровадити санкції проти народного депутата Олександра Дубінського.

Із листування американського дипломата Джорджа Кента випливає, що уряд США брав участь у спільних з британцями зусиллях з арешту $23,5 млн на рахунках Миколи Злочевського. Кент отримав інформацію про ймовірну передачу $7 млн за закриття кримінального провадження, у межах якого британська влада заморозила ці $23,5 млн.

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У квітні 2014 року уряд Великої Британії видав заборонний наказ про заморожування $23,5 млн на рахунку, який можна було простежити до Злочевського. За цими відомостями, готівку передали в травні 2014 року, коли посаду генерального прокурора України займав Олег Махніцький. Водночас Кент звертав увагу на те, що документи української прокуратури, які дозволили розморозити кошти, підписали в грудні — уже за наступного генпрокурора Віталія Яреми, призначеного за президентства Петра Порошенка.

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Прокурори хотіли підвищувати кваліфікацію за гроші компанії, яку розслідували

Одним із найбільш показових епізодів, як свідчить листування тодішнього посла США Марі Йованович з американським дипломатом Джорджем Кентом, стало обговорення можливості організувати навчальну програму для співробітників Генеральної прокуратури України у США коштом Burisma — компанії, діяльність якої раніше перебувала в полі зору цього ж відомства.

Ініціатива з’явилася у 2017 році. Організувати навчальну програму мала американська лобістська компанія Blue Star Strategies, яка представляла інтереси Burisma. Провести навчання планували на базі Інституту Маккейна.

Проте посол США Марі Йованович рекомендувала відмовитися від фінансування програми з боку Burisma. Зрештою Інститут Маккейна відхилив пропозицію, тому українські прокурори не пройшли навчання в межах цієї програми.

«Слуга народу» просила США запровадити санкції проти Дубінського

Інший епізод стосується народного депутата Олександра Дубінського та обставин, які передували запровадженню проти нього американських санкцій. У розсекреченому листуванні Джорджа Кента від 7 жовтня 2020 року йдеться про звернення представника фракції «Слуга народу» до американської сторони з проханням включити Дубінського до санкційного списку.

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За наведеними в документах відомостями, представник фракції наполягав на запровадженні обмежень, щоб послабити вплив депутата на інших парламентарів Верховної Ради України.

Приблизно через три місяці США запровадили санкції проти Дубінського, звинувативши його у втручанні в американські президентські вибори 2020 року.

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