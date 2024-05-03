Розширення повноважень ТЦК і нові штрафи за порушення військового обліку: нардепи готують ще один закон

Нардеп саркастично зауважив, що відповідно до цього законопроєкту за порушення правил військового обліку можна оштрафувати ледь не усіх чоловіків.

18 травня набуває чинності змінене законодавство про мобілізацію. Сателітний законопроєкт №10379, який пройшов перше читання 10 квітня, передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.

У разі ухвалення цього законопроєкту повноваження ТЦК будуть значно розширені, насамперед щодо питання штрафів для ухилянтів і порушників військового обліку.

Про це розповів нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук (фракція "Голос") в ефірі токшоу "Українська правда".

"Було обговорення законопроєкту на рівні комітету десь місяць тому. Його розкритикували повністю, бо "апетити" Кабміну були визнані неадекватними. Бо вони там "понамальовували" штрафи до 400 тисяч гривень. Таких штрафів не існує в природі в Україні. Також вони хотіли кримінальну відповідальність за відмову від проходження ВЛК, адмінарешт на три доби — вони хотіли якісь тиранічні дії, які в Україні неможливо запровадити. Це їм завернули", — каже Осадчук.

За його словами, у підготовці до другого читання комітет прибрав із урядової версії законопроєкту низку найбільш жорстких норм.

"Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову від ВЛК. Взагалі ця тема закрита. Ми прибрали всі ці новації про адміністративний арешт, бо велике бажання було арештовувати на три доби, це ми повністю прибрали", — сказав член комітету.

Який розмір штрафів

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Також зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку у 4-5 разів.

"Але вони (штрафи) все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більший, ніж чинний рівень", — сказав Осадчук.

За що штрафуватимуть

Нардеп саркастично зауважив, що відповідно до цього законопроєкту за порушення правил військового обліку оштрафувати можуть ледь не усіх чоловіків. Адже чимало українців порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років — вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто де-факто всі ми є порушниками", — вважає Осадчук.

Який механізм накладання штрафу

"Основна новація законопроєкту, який підтримав комітет: за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от, на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали", — розповів Осадчук.

Нардеп уточнив, що такими є прецеденти в законодавстві. Наприклад, у разі накладення штрафів щодо перевищення швидкості з використанням фотофіксації порушення.

"Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, — виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, — блокування рахунків, блокування майна. Тобто, якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися", — пояснив депутат.

Водночас, Осадчук сумнівається, що ТЦК впораються з напливом людей, якщо всі чоловіки добросовісно підуть оновлювати свої дані.

Раніше у Генштабі дали поради українцям, які стоять у чергах до ТЦК.

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