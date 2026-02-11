Розшук дитини на Буковині: пропала 13-річна Юлія Волощук (фото)

Розшук дитини на Буковині / © Національна поліція України

На Буковині тривають активні пошуки 13-річної чернівчанки Юлії Волощук. Дівчинка 10 лютого не повернулася додому з навчального закладу, після чого правоохоронці одразу розпочали комплекс заходів із розшуку.

Поліція Чернівецької області повідомила про це 11 лютого.

За інформацією поліції, востаннє Юлію бачили на вулиці Краматорській у Чернівцях.

На Буковині розшукують 13-річну Юлію Волощук / © Національна поліція України

До пошуків залучені співробітники територіальних та структурних підрозділів поліції Чернівецької області, Національної гвардії України, кінологи, рятувальники, волонтери та небайдужі громадяни. Також орієнтовано правоохоронців інших областей.

Поліцейські проводять опитування знайомих та осіб, які можуть мати інформацію про дівчинку, а також перевіряють усі можливі місця її перебування.

Юлія Волощук зникла — прикмети школярки

Прикмети Юлії Волощук: зріст 160 см, худорлява, темно-коричневе волосся, стрижка каре. На момент зникнення була одягнена у коротку коричневу куртку, чорні штани, білий шарф та коричневе взуття.

Правоохоронці закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування дівчини, терміново повідомити поліцію / © Національна поліція України

Правоохоронці закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування дівчини, терміново повідомити на спецлінію «102» або за телефоном +38095-692-30-80.

Громадськість також просять максимально поширити інформацію — кожна деталь може допомогти у пошуку дитини.

Нагадаємо, під Києвом в розшук оголошували 44-річну Олену Кривошлик. Вона ще 11 грудня 2025 року пішла на роботу і не повернулася.