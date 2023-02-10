Розшук призовників: чи можуть давати розпорядження територіальні центри комплектації

Чи мають територіальні центри комплектації право давати розпорядження про розшук і доправлення ухилянтів від мобілізації? Читайте відповідь юриста в матеріалі ТСН.ua.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.

За його словами, це все чергова провокація. Адже такі вимоги можна назвати лише правовою нісенітницею та підміною понять.

Процедура оголошення в розшук

Вона передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК). Її здійснюють виключно після того, як було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ухиляння від призову щодо мобілізації.

Які можуть бути підстави для затримання і доправлення

Після того, як було оголошено розшук, слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доправлення підозрюваного до поліцейського органу, де було оголошено розшук.

Оголосити розшук і провести затримання можна лише:

за рішенням суду;

за наявності обґрунтованої підозри;

в рамках відкритого кримінального провадження.

Також адвокат зазначає, що потрібно бути справжнім фокусником, щоб реалізувати це все в межах адміністративної справи або на підставі Порядку, визначеного Кабінетом міністрів.

Хоча в Порядку зазначено, що територіальний центр комплектації може звернутися до поліції з розшуку, затримання і дправлення громадян, які ухиляються від свого військового обов'язку, це, на думку Сімутіна, підміна понять.

Тому що насправді текст має бути такий: "Територіальний центр комплектації (ТЦК) може звертатися до поліції для встановлення місцезнаходження та супроводження до ТЦК". А не для розшуку, затримання і доправлення.

Правозахисник вважає, що громадяни, коли читають схожі юридичні формулювання, не розуміють термінології і не можуть оцінити, чи затримання правомірне. Тому через незнання своїх прав добровільно виконують незаконні вимоги поліції.

Якщо так сталося — що потрібно робити

Спочатку попросіть поліцейського пояснити поняття і пред'явити ухвалу суду про ваше затримання. Найімовірніше, адекватної відповіді ви не отримаєте. Сімутін резюмував, що потрібно просто продовжувати робити те, що ви і робили. Звичайно, якщо раніше ви не отримували повістку, за якою не проходили військово-лікарську комісію. Тому що це вже кримінальна справа.