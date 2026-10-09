Розшук ТЦК та повернення з-за кордону: юрист пояснив, як перетнути кордон

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Чоловіки призовного віку, які тривалий час перебувають за кордоном і опинилися у розшуку Територіальних центрів комплектування (ТЦК), мають можливість повернутися в Україну без ризику бути затриманими безпосередньо на прикордонному пункті.

Втім, аби уникнути примусового доправлення до військкомату, про врегулювання юридичних питань слід подбати заздалегідь.Про це у своєму виступі на YouTube-каналі розповів кандидат юридичних наук, адвокат Євген Филипець.

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За словами правозахисника, ключовою умовою безпечного перетину державного кордону є завчасне зняття статусу розшукуваної особи та належне оформлення відстрочки від мобілізації. Саме наявність активного статусу розшуку та неможливість дистанційно оформити деякі види відстрочок стають головними перепонами для громадян, які планують повернення.

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Більшість чоловіків мають змогу уточнити облікові дані або подати заяву на відстрочку віддалено. Наприклад, у разі народження третьої дитини процедуру можна зручно пройти у цифровому форматі через застосунок «Резерв+».

Водночас у законодавстві залишаються випадки, які вимагають винятково особистої присутності військовозобов’язаного. Зокрема, це стосується оформлення догляду за хворими батьками чи подання документів через загибель близького родича на війні — такі процедури передбачають обов’язковий візит до ЦНАПу.

Адвокат наголошує, що якщо громадянин із непогашеним статусом розшуку намагатиметься в’їхати в Україну, прикордонники мають право затримати його безпосередньо під час паспортного контролю — ще до того, як він встигне особисто звернутися до відповідних державних установ для врегулювання свого статусу.

Мобілізація в Україні — останні новини

У петиції до Кабміну пропонують демобілізовувати військових із вищою педагогічною освітою, роком фахового стажу, п’ятьма роками безперервної служби під час воєнного стану та без СЗЧ й дисциплінарних стягнень. Після звільнення вони мають протягом трьох місяців працевлаштуватися вчителем на повну ставку, що має подолати кадровий голод у школах і залучити до освіти виснажених бійців.

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Зауважимо, що українці, які мають статут тимчасового захисту або посвідку на проживання, не підпадають під автоматичну мобілізацію в разі вступу країни перебування у війну. Призов чи залучення до цивільної оборони залежать від законодавства конкретної держави: у Польщі та Німеччині військовий обов’язок пов’язаний із громадянством, у Швеції іноземних резидентів залучають до загальної оборони, а в США окремі групи іноземців зобов’язані ставати на військовий облік.

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