Розшук ТЦК та розшук поліції: адвокатка пояснила різницю та як діяти

Блокпост / © ТСН

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Адвокатка Ірина Приліпко оприлюднила роз’яснення щодо юридичного значення поняття «розшук» та надала практичні поради, як діяти громадянам у разі зупинки на блокпосту або під час перевірки документів, коли їм повідомляють про нібито перебування у розшуку.

Про це вона розповіла у своєму YouTube.

«Слово „розшук“ запам’ятайте раз і назавжди. Воно застосовується тільки в межах кримінального провадження до особи, якій повідомлено про підозру», — наголосила адвокатка.

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Приліпко пояснює, що офіційно в розшук особу можуть оголосити лише після відкриття кримінального провадження, повідомлення про підозру і винесення відповідної ухвали суду. Якщо ці етапи не пройдені — мова про «розшук» є юридично безпідставною.

«Якщо ви дійсно перебуваєте в розшуку по кримінальному провадженню — про це ви дізнаєтесь першими. Аж ніяк не на блокпосту, і аж ніяк не від поліцейського під час перевірки документів», — підкреслює юристка.

Що робити, якщо вам кажуть, що ви в розшуку

Попросіть у поліцейського назвати підставу внесення вас у розшук.

Вимагайте ухвалу суду про оголошення вас у розшук.

«Якщо поліцейський цього не надає і не може пояснити ситуацію — він не має права навіть до вас доторкатися», — зазначає Приліпко.

У разі незаконного затримання адвокатка радить діяти рішуче.

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«Я завжди кажу поліцейським одне: ви бажаєте, щоб ми подали скаргу? Щоб ми завели на вас кримінальне провадження в ДБР щодо перевищення повноважень та незаконного утримання особи?».

За її словами, без судової ухвали на затримання поліцейські не мають права застосовувати до особи примус чи утримувати її.

«Примус до вас не може бути застосовано. Якщо ухвали на затримання немає — кажете їм „до побачення“ і спокійно їдете додому».

Адвокатка також порадила перевіряти свій статус через офіційні відкриті ресурси:

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«Є відкриті дані, відкриті бази МВС. Подивіться, чи перебуваєте ви у розшуку або ваш автомобіль — це можна зробити онлайн».

Ірина Приліпко закликає громадян знати свої права, діяти спокійно та юридично грамотно в усіх конфліктних ситуаціях з правоохоронними органами.

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