У повістці знайшли грубі помилки / © ТСН.ua

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Другий апеляційний адміністративний суд став на бік військовозобов’язаного та скасував його розшук, ініційований ТЦК. Як з’ясувалося під час розгляду справи, повістка, на підставі якої чоловіка оголосили в розшук, не мала ані печатки, ані підпису керівника центру комплектування.

Про це мовиться у постанові суду.

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Позивач вимагав визнати дії районного ТЦК та СП протиправними й вилучити з реєстру інформацію про його розшук. Чоловік зазначив, що жодних викликів офіційно не отримував і правил військового обліку не порушував.

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Раніше Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, посилаючись на норму про обов'язок колишніх обмежено придатних пройти повторний медогляд до червня 2025 року. Однак позивач підкреслив, що ніколи не мав такого статусу. Він наполягав, що ТЦК приписали вимогу, яка його взагалі не стосувалася.

Повістка, на підставі якої чоловіка оголосили в розшук, була оформлена з грубими порушеннями. Зокрема, у документі не вказали дату видачі, на ньому були відсутні особистий підпис керівника ТЦК та гербова печатка, а сам факт видачі не підтверджувався витягом із журналу реєстрації.

Крім того, як доказ спроби вручення повістки представники ТЦК надали суду лише рапорт свого працівника про те, що військовозобов'язаного нібито не було вдома. Проте колегія суддів встановила, що у матеріалах справи немає навіть наказу про призначення цього працівника уповноваженим на вручення повісток.

В апеляційному суді зафіксували грубі порушення з боку ТЦК, тому повністю скасували рішення першої інстанції та визнав дії ТЦК протиправними. Службовці ТЦК були змушені виключити дані про розшук громадянина з реєстру.

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Нагадаємо, що заблоковані банківські рахунки та несподівані виконавчі провадження через штрафи від ТЦК стали поширеною проблемою для багатьох військовозобов’язаних. Зокрема, трапляються ситуації, коли люди, які мають інвалідність та вчасно оновили свої військово-облікові дані, раптом дізнаються про штрафи на десятки тисяч гривень уже після арешту карток. Юристи роз’яснили, як діяти військовозобов’язаним у такому випадку, та які документи потрібні для доведення свого статусу і зняття арешту.

Зокрема, постанову ТЦК можна оскаржити в суді. Згідно з КАС України, на це дається 10 днів. Якщо про постанову стало відомо лише після арешту рахунків, разом із позовом обов’язково подається клопотання про поновлення пропущеного строку з додаванням доказів пізнього інформування (повідомлення від банку, постанова виконавця тощо).

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