Розшукав і розправився: на Рівненщині чоловік вбив свою 20-річну вагітну дружину (фото)

У Рівненській області 27-річний чоловік жорстоко вбив свою 20-річну вагітну дружину. Жінка рятуючись від агресора втекла до батьків, проте він розшукав її та вбив.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

За даними слідства, трагедія сталась у квітні 2023 року. Подружжя проживало у селі Старе Село. 6 квітня між парою сталась чергова сварка. Тоді вагітна жінка покинула дебошира та переїхала до батьків у село Дроздинь.

Проте чоловік розшукав її там. 27-річний чоловік продовжив сварку під час якої він вихопив кухонного ножа та тричі ударив ним у шию жінки. Від отриманих травм потерпіла померла.

Чоловік був нетверезий, поліції він заявив, що не "хотів вбивати дружину, а прагнув її лише залякати" і мовляв "жертва сама його спровокувала". Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. На даний час він перебуває під вартою.

На Рівненщині чоловік вбив 20-річну дружину / Фото: Національна поліція Рівненської області

У червні 2023 року поліція завершила досудове розслідування жорстокого вбивства. Йому інкримінують пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області 38-річний чоловік побив свою співмешканку, а вранці виявив її мертвою. Про скоєне він повідомив до поліції сам.

Читайте також: