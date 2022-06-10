Розшукували два місяці: у Полтавській області з водойми дістали тіло чоловіка

У місті Лубни у річці виявили тіло чоловіка, якого розшукували як безвісти зниклого.
Тіло виявив чоловік, який перебував поруч з водоймою. Він викликав поліцію.
Про це "Суспільному" розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.
Правоохоронці встановили, що це тіло 47-річного жителя Лубенського району, який майже два місяці перебував у розшуку.
Наразі труп направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Умисне вбивство".
Раніше стало відомо, що у ставку села Приют Ганнівської громади втопився 10-річний хлопець. Дитина загинула у воді на очах у свого батька.
Читайте також: