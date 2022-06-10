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Розшукували два місяці: у Полтавській області з водойми дістали тіло чоловіка

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Розшукували два місяці: у Полтавській області з водойми дістали тіло чоловіка

Фото: pixabay.com

У місті Лубни у річці виявили тіло чоловіка, якого розшукували як безвісти зниклого. 

Тіло виявив чоловік, який перебував поруч з водоймою. Він викликав поліцію.

Про це "Суспільному" розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

Правоохоронці встановили, що це тіло 47-річного жителя Лубенського району, який майже два місяці перебував у розшуку. 

Наразі труп направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Умисне вбивство".

Раніше стало відомо, що у ставку села Приют Ганнівської громади втопився 10-річний хлопець. Дитина загинула у воді на очах у свого батька. 

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