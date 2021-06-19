Розшукували п’ять днів: у Нікополі знайшли мертвою 15-річну дівчину (фото, відео)

Тіло дитини виявили на пустирі за покинутою будівлею.

У Нікополі знайшли мертвою 15-річну дівчину, яку розшукували п’ять днів.

Весь цей час дитину розшукували правоохоронці, рятувальники, бійці Нацгвардії та волонтери.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Сьогодні, 19 червня, за будівлею у промисловій зоні міста дівчину було виявлено мертвою. Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою – бельгійською вівчаркою Бєс", - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 15 червня. Мати дівчини розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася.

"На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка", - розповіли у поліції.

Після п’яти днів пошуків її тіло виявили на пустирі за покинутою будівлею.

Нагадаємо, у Києві з Центру соціально-психологічної реабілітації 17 червня зникла неповнолітня дівчина Софія Таравська.

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