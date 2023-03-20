Розшукували три доби: на Полтавщині знайшли тіло рибалки

У річці у місті Глобине рятувальники знайшли тіло чоловіка, який пішов на риболовлю, але не повернувся.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Тіло рибалки було у річці Сухий Омельник у місті Глобине. Пошуки тривали від 16 березня. Тоді правоохоронцям повідомили про зникнення 72-річного чоловіка.

Тіло пенсіонера відвезли на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті "Умисне вбивство".

Нагадаємо, у Київській області впав до криниці та загинув місцевий мешканець. Причини та обставини трагедії встановлять правоохоронці.

Хотів допомогти лебедям і ледь не втопився, як рятували рятівника?

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