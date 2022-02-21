Розшукували всю ніч: у Полтавській області потонули двоє хлопчиків

Тіла знайшли у річці Дніпро.
У Полтавській області, у Кам'янопотоківській громаді, виявили тіла двох хлопчиків, яких розшукували всю ніч.
Про це "Суспільному" повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.
21 лютого близько 09:00 тіла двох дітей знайшли у річці Дніпро поблизу села Кам’яні Потоки. Загиблі – 9-річні місцеві хлопці.
"Шукали хлопців цілу ніч і рятувальники, і поліція, і волонтери. На ранок очевидці сказали, що бачили їх на водоймі. Батько одного із хлопців побачив на водоймі утворене провалля і головний убір свого сина. Після цього з річки дістали тіла двох дітей", – зазначив Юрій Сулаєв.
Попередньо відомо, що діти провалилися під кригу.
Нагадаємо, двоє дітей потонули у Південному Бузі у містечку Завалля у Кіровоградській області. Хлопчики 12 та 9 років каталися на березі на санчатах і зі схилу з’їхали на лід. Самотужки вибратися вони не змогли.
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