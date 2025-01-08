Розсилав фальшиві повідомлення про замінування: на Прикарпатті затримали чоловіка

Правоохоронці Івано-Франківщини викрили 41-річного харків’янина, причетного до розповсюдження неправдивих повідомлень про замінування торгівельного центру в Івано-Франківську.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Оперативники кіберполіції встановили, що фігурант за винагороду встановив у своєму помешканні обладнання, за допомогою якого відбувалося поширення неправдивих повідомлень про замінування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в кіберполіції, у листопаді минулого року представники одного з ТЦ Івано-Франківська, яким надійшло повідомлення про загрозу мінування, звернулися до поліції. На місці вибухотехніки не виявили небезпечних предметів.

"Такий тип фальшивих повідомлень, метою яких є введення в оману аварійно-рятувальних служб та поліції, називають сватингом", - йдеться в повідомленні.

Під час слідства з'ясувалося, що підозрюваний погодився на "легкий заробіток" в інтернеті, виконуючи завдання, що передбачали розміщення та зберігання обладнання для повідомлень про замінування.

Під час обшуку у його помешканні були вилучені мобільні телефони, сім-картки та комп'ютерна техніка, що підтверджує його причетність до злочину. Фігуранту оголошено підозру за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці, йому загрожує до 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Рівному поліція затримала чоловіка, який забив до смерті власного батька.

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