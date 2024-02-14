"Розслаблятися рано": українців закликали економити електроенергію

Цієї зими в Україні не застосовували графіки аварійних відключень. Утім, підстав для легковажності немає – холоди ще тривають, і країна-агресорка РФ може атакувати енергооб’єкти не тільки взимку.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Українського радіо.

За його словами, основним показником успішності проходження опалювального періоду в наших умовах є відсутність масштабних відключень споживачів.

"Але окрім таких локальних перерв в енергопостачанні, які, я сподіваюсь, нашим слухачам зрозумілі, ми досить швидко відновлювали подачу електрики споживачам. І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути", – відзначив Володимир Кудрицький.

Він закликав українців ощадливо споживати електроенергію.

"По-перше, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, ще можуть бути холодні періоди, коли споживання зростає і енергосистемі важче його покривати. А по-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими і не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження", – наголосив Володимир Кудрицький.

Водночас на Львівщині відключають живлення побутовим боржникам електроенергії. Перші у списку на відключення ті, у кого заборгованість - десятки тисяч гривень. Її накопичили від початку війни - доки діяв мораторій на відключення.

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