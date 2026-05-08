- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 296
- Час на прочитання
- 1 хв
Розслідуються три випадки загибелі людей у ТЦК — омбудсман
Уповноважений з прав людини припускає, що саме дії працівників ТЦК та СП спричинили смерть цивільних громадян.
Правоохоронці розслідують щонайменше три випадки загибелі цивільних людей у приміщеннях ТЦК та СП. Це сталося на Київщині та в Дніпрі.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі «Новинам.LIVE».
«На мій погляд, є всі підстави вважати, що саме дії працівників ТЦК та СП спричинили загибель цивільних», — наголосив він.
За словами омбудсмана, за цими фактами відкрито кримінальні провадження та проводиться слідство.
Дмитро Лубінець додав, що у Дніпрі вже висунуто обвинувачення працівникові ТЦК через загибель чоловіка.
«За моєю інформацією, це не остаточна цифра подібних випадків у приміщеннях ТЦК та СП», — наголосив він.
Скандали з ТЦК — останні новини
Нагадаємо, на Київщині працівник ТЦК за хабар виводив щойно мобілізованих з приміщення військкомату. За таку «послугу» він отримав 2 500 доларів.
Також СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який вимагав кошти з місцевого підприємця за те, щоб не мобілізувати його працівників.
Тим часом у Дніпрі поліція розслідує інцидент із побиттям 39-річного чоловіка, який заявив про причетність до цього працівників ТЦК.