Мобілізація в Україні

Правоохоронці розслідують щонайменше три випадки загибелі цивільних людей у приміщеннях ТЦК та СП. Це сталося на Київщині та в Дніпрі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі «Новинам.LIVE».

«На мій погляд, є всі підстави вважати, що саме дії працівників ТЦК та СП спричинили загибель цивільних», — наголосив він.

За словами омбудсмана, за цими фактами відкрито кримінальні провадження та проводиться слідство.

Дмитро Лубінець додав, що у Дніпрі вже висунуто обвинувачення працівникові ТЦК через загибель чоловіка.

«За моєю інформацією, це не остаточна цифра подібних випадків у приміщеннях ТЦК та СП», — наголосив він.

Скандали з ТЦК — останні новини

Нагадаємо, на Київщині працівник ТЦК за хабар виводив щойно мобілізованих з приміщення військкомату. За таку «послугу» він отримав 2 500 доларів.

Також СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який вимагав кошти з місцевого підприємця за те, щоб не мобілізувати його працівників.

Тим часом у Дніпрі поліція розслідує інцидент із побиттям 39-річного чоловіка, який заявив про причетність до цього працівників ТЦК.

