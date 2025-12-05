Розслідування Хапуга.ua: митник Пупена може отримати підозру у незаконному збагаченні на 23 млн грн

У митника виявили незаконні активи / © ТСН

Ділянка на 1600 кв.м, будинок в 330 кв.м в Ужгороді і коштовна автівка 2024 року випуску: Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Державне бюро розслідувань (ДБР) виявили незаконні активи на 23 млн грн у закарпатського митника Василя Пупени, статки якого раніше показували журналісти проєкту Хапуга.ua.

НАЗК скерувало до Офісу Генерального прокурора висновок за результатами моніторингу способу життя державного інспектора відділу митного оформлення митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Василя Пупени.

Офіс Генпрокурора має організувати досудове розслідування по статті 368-5 Кримінального кодексу України – незаконне збагачення, повідомляє НАЗК.

За повідомленням НАЗК, земельну ділянку восени 2022 року за 40,1 тис. грн придбала матір посадовця. Проте, за результатами експертиз встановлено, що її ринкова вартість на дату купівлі сягає майже 1,8 млн грн.

Улітку 2023 року на цій земельній ділянці було введено в експлуатацію збудований житловий будинок, у який вселилися посадовець разом із дружиною та дітьми. На той момент його вартість перевищувала 19 млн грн.

З пояснень батьків посадовця стало відомо, що нерухоме майно вони придбали та побудували частково за власні заощадження, частково — за позичені кошти від знайомих, а будівельні роботи нібито виконувалися «власними силами».

Автомобіль SKODA KODIAQ, 2024 року випуску, дружина митника придбала наприкінці 2024 року за понад 1,9 млн грн. За її словами, автівку куплено за кошти від продажу попередніх авто.

Аналіз доходів і видатків посадовця, його родини та близьких осіб показав недостатність їхніх офіційних коштів для покриття всіх витрат. А позики, на які посилаються родичі інспектора митниці, не підтверджені фінансово й містять ознаки фіктивності.

Раніше закарпатський митник Василь Пупена став фігурантом розслідування проєкту Хапуга.ua.

Окрім зазначених НАЗК ймовірних фактів незаконного збагачення, журналісти проєкту встановили, що на початку повномасштабного вторгнення Василь Пупена оформив фіктивну інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Але інвалідність незабаром було скасовано. Проте, він судиться з Міністерством охорони здоров’я про відновлення пенсійних виплат.

Крім того, митник Пупена має так звані номери “прикриття”, призначені для співробітників сил національної безпеки та оборони, правоохоронних органів та найвищих посадових осіб держави, яким за посадою надається державна охорона. Вірогідно, на автівці саме з цими номерами велось стеження за журналістською групою під час зйомки цього розслідування — подробиці в матеріалі проєкту Хапуга.ua: БРУДНА БІЛИЗНА ЗАКАРПАТСЬКИХ МИТНИКІВ! "ІНВАЛІДИ-ПЕНСІОНЕРИ" В 30 РОКІВ, ПАЛАЦИ І BMW X6! ХАПУГА.UA.