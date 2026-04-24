ТСН у соціальних мережах

Розслідування у 58-й бригаді на фінішній прямій: у ВСП розповіли про долю фігурантів

Військова служба правопорядку завершує розслідування щодо можливих зловживань у 58-й бригаді, готуючи матеріали для відкриття кримінальних проваджень за фактами порушень прав військових.

Легендарна 58 ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського

Легендарна 58 ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського / © Facebook/58-а бригада

Військова служба правопорядку (ВСП) відреагувала на повідомлення про можливі правопорушення у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Наразі триває перевірка фактів, частину з яких уже вивчають правоохоронні органи.

Про це йдеться у повідомленні Військової служби правопорядку у Telegram.

За розпорядженням Головнокомандувача ЗСУ, розслідування ситуації у 58 ОМПБр виходить на фінальну пряму. У відомстві запевняють: якщо факти протиправних дій підтвердяться, винні понесуть відповідальність згідно із законом.

Що відомо на цей час

Більшість інцидентів, про які раніше повідомляли активісти та військові у мережі, вже перебували в полі зору правоохоронців.

На основі зібраних матеріалів наразі розглядається питання про відкриття кримінальних справ.

Командування заявляє про «нульову толерантність» до корупції та порушень прав військовослужбовців.

У Службі правопорядку також звернулися до громадськості та медіа з проханням уникати передчасних висновків та суб’єктивних оцінок. Військові зазначають, що поширення неперевірених даних ворог може використати для інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) проти Збройних Сил.

Арешт заступника командира 58-ї бригади: у чому зинувачують

Нагадаємо, тиждень тому правоохоронці затримали заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Його звинуватили в отриманні хабаря за сприяння у переведенні військовослужбовця до своєї військової частини. Про затримання полковника ЗСУ повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону.

За інформацією слідства, 1 березня 2026 року підозрюваний висловив вимогу про передавання неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів США за сприяння у переведенні до своєї військової частини військовослужбовця іншої частини.

У четвер, 16 квітня, полковника затримали під час отримання другої частини обумовленої неправомірної вигоди — 2 000 доларів. За клопотанням прокурора до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 1 мільйон гривень — 998 400 грн.

Що кажуть у бригаді

У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського підтвердили затримання.

«Командування бригади повністю підтримує та всіляко сприяє проведенню досудового розслідування. Ми зацікавлені у швидкому, всебічному та об’єктивному встановленні всіх обставин справи», — йдеться у повідомленні.

Водночас військові нагадали про принцип презумпції невинуватості.

«Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі винятково після завершення всебічного слідства та набрання чинності відповідним рішенням суду», — наголосили в бригаді.

58-ма окрема мотопіхотна бригада продовжує утримувати визначені рубежі оборони на Харківському напрямку.

