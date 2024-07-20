Розслідування вбивства Фаріон: в Офісі генпрокурора повідомили останні новини

У справі вбивства громадської діячки та народної депутатки Ірини Фаріон триває слідство. Відпрацьовують кілька версій. Зокрема, умисне вбивство, пов'язане з професійною діяльністю та з активною громадянською позицією потерпілої.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що у справі проводяться першочергові допити свідків - "осіб, які були поруч з місцем події або яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення". Правоохоронці також проводять оперативно-розшукові заходи. Зокрема, подворові та побудинкові обходи.

Окрім того, фахівці встановлюють камери відеоспостереження та намагаються отримати відеозаписи з них, які можуть мати стосунок до справ: на місці події, поруч із місцем, а також на шляхах підходу та відходу злочинця. Крім цього, також призначено ряд необхідних криміналістичних експертиз.

Нагадаємо, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що у момент пострілу в Ірину Фаріон відеокамери не працювали. Адже у мікрорайоні не було світла.

В Офісі генпрокурора повідомили нові деталі. Зокрема те, що поліція перекваліфікувала справу про замах на колишню депутатку - на "умисне вбивство".

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