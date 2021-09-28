Розслідувати замах на помічника Зеленського Україні допомагають США і Велика Британія - Єрмак

"Ми дізнаємося, хто за цим стояв", - переконаний Єрмак.

Українські правоохоронці, які розслідують замах на життя першого помічника президента Сергія Шефіра, співпрацюють зі США та Великою Британією.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив в етері "Свободи слова" на ICTV.

"Злочин викликав шалену реакцію, ми отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку наших друзів, партнерів. Багато хто запропонував свою допомогу. І сьогодні наші правоохоронці співпрацюють зі США і з Великою Британією", - розповів Єрмак.

Він також висловив впевненість у тому, що "ми дізнаємося, хто за цим стояв". "Але ще раз хочу повторити: за цим стояли сили, які не хочуть реформ в країні, (...) припинення війни і (...) очищення нашої країни від криміналітету", - додав очільник ОП.

Єрмак також охарактеризував обстріл автомобіля з Шефіром як "постріли в демократію і майбутнє України".

"Ми сильні і, безумовно, цей боягузливий привіт з 90-х, яким хтось спробував чи залякати, чи щось показати... ці марні спроби говорять про те, що ми на вірному шляху реального реформування нашої країни", - висловився політик.

Обстріл автомобіля першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра відбувся вранці 22 вересня неподалік від села Лісники. У машину влучило 15 куль, три з яких поранили водія.

Читайте також:

Розслідувати замах на Шефіра українським правоохоронцям допомагатиме ФБР ;

; "Заговорити" в цій справі можуть навіть гільзи: яка мета ліквідувати непублічного чиновника Шефіра;

ліквідувати непублічного чиновника Шефіра; Замах скоїв професіонал : Єнін розповів нові деталі щодо обстрілу авто з помічником Зеленського;

: Єнін розповів нові деталі щодо обстрілу авто з помічником Зеленського; З повітря, на воді та у лісосмугах: правоохоронці продовжують слідчі дії неподалік місця обстрілу авто Шефіра.

Новини тижня: хто стоїть за замахом на життя Шефіра та які шанси знайти замовників

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання