Розслідувати замах на Шефіра українським правоохоронцям допомагатиме ФБР

Слідчі уже встановили зовнішність злочинця та дізналися, що в нього були спільники.

Українські правоохоронці погодилися прийняти допомогу від США у розслідуванні замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра, щоб побороти сумніви громадян й іноземних колег в його об'єктивності.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

“Ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема, ФБР, співпрацювати з нами. Ми на контакті з ними, йде процес", - відзначив він.

Також Євгеній Єнін повідомив, що спростити пошуки виконавця злочину повинен його умовний портрет, а також інформація про його зріст та вагу, яку було отримано під час дослідження місця, з якого він стріляв. Окрім того, правоохоронці дізналися, що у нього були спільники.

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"Ми дослідили тисячі телефонних дзвінків, які в момент скоєння злочину, або перед ним перебували у відповідних зонах. Ми розуміємо, що злочинець був не один”, - зауважив заступник міністра.

Нагадаємо, Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра, на життя якого було скоєно замах.

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