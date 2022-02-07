Розстебнув штани і зняв труси: в Одесі чоловік, який показав дитині свій статевий орган, уник покарання

Розстебнув штани і зняв труси: в Одесі чоловік, який показав дитині свій статевий орган, уник покарання

Зловмисник звільнений з-під варти в залі суду.

В Одесі до умовного строку покарання засуджено чоловіка, який показав школярці на вулиці статевий орган. Дівчинка злякалася і про все розповіла матері.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Встановлено, що перебуваючи біля будинку, він зустрів дівчинку, яка поверталася додому після занять у школі №18. Зловмисник, побачивши дитину, вирішив вчинити щодо неї розпусні дії сексуального характеру, щоб задовольнити власну статеву пристрасть.

"Він розстебнув штани і зняв свої труси. Потім, оголивши свій статевий орган, і тримаючи його в руці, почав демонструвати його малолітній. Школярка дуже злякалася та побігла до свого будинку, де розповіла про те, що трапилося матері", - йдеться у вироку.

У суді чоловік свою провину визнав повністю і заявив про щире каяття. Суд призначив покарання у вигляді 4 років обмеження волі з випробувальним строком півтора роки. До набрання вироком чинності засудженому змінено запобіжний захід – з тримання в СІЗО на особисте зобов'язання. Він звільнений з-під варти в залі суду.

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Нагадаємо, у Рівненської області 13-річну дівчинку переслідував чоловік, а коли вона зупинилась, той почав показувати дитині свій статевий орган.

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