Розстріл поліцейських на Черкащині / © ТСН

Після вбивства чотирьох поліцейських у Черкаській області очільник поліції регіону Олег Гудима заявив, що тимчасово припиняє виконувати свої службові обов’язки. Трагедія в селі Нехворощ спричинила протести ветеранів та вимоги об’єктивного розслідування.

Заява Олега Гудими

На сайті Головного управління Нацполіції в Черкаській області ввечері 3 лютого з’явилася офіційна заява Гудими.

«У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування», — йдеться у зверненні очільника обласної поліції.

Він додав, що глибоко співчуваю кожній родині, якої торкнулася ця трагедія. За словами Гудими, пам’ять про загиблих зобов’язує діяти правоохоронців максимально відповідально та неупереджено.

Мітинг через загибель 4 поліцейських та ветерана на Черкащині

Нагадаємо, після стрілянини в селі Нехворощ, де загинули четверо поліцейських та ветеран Сергій Русінов (який відкрив вогонь), у Черкасах відбувся мітинг за участю близько 350 осіб. Ветерани вимагали об’єктивного розслідування та видавання тіла Русінова для почесного поховання.

За офіційною версією, у день трагедії поліція прийшла до ветерана через підозру у підриві авто місцевого депутата Віталія Сторожука, після чого Русінов відкрив вогонь по правоохоронцях і був ліквідований. Водночас у соцмережах обговорюють версію земельного конфлікту між загиблим та депутатом, а родина і побратими ветерана наголошують на його бойових заслугах і планують продовжити протести цього тижня.

Мітинг ветеранів у Черкасах

Звернення до Клименка та вимоги про відставку Гудими

Журналіст Денис Казанський та військові закликали очільника МВС Ігоря Клименка особисто прокоментувати стрілянину на Черкащині, де загинули четверо поліцейських та Русінов. Суспільство вимагає не «стандартних відмовок», а розслідування дій місцевої влади та поліції.

Побратими загиблого ветерана вважають подію наслідком конфлікту зі Сторожуком, який міг інсценувати замах на себе для розправи над Русіновим. Через підозри у зв’язках поліції з депутатом учасники протесту в Черкасах вимагали відставки Гудими.

Деталі про розстріл поліцейських

Очільник Нацполіції Іван Вигівський заявив, що вбивство чотирьох правоохоронців на Черкащині було спланованим злочином, а не самозахистом. Під час обшуку підозрюваний ветеран забарикадувався, а потім таємно втік до лісу, влаштувавши засідку. Спочатку він розстріляв авто місцевих офіцерів, убивши одного з них, а пораненого залишив жити лише тому, що впізнав у ньому місцевого.

Коли на місце прибув спецназ, стрілець відкрив вогонь із прихованої позиції та холоднокровно добивав поранених бійців впритул. Зрештою нападника ліквідували.

Вигівський засудив спроби героїзації стрільця, наголосивши, що бойовий досвід не виправдовує жорстоку розправу над поліцейськими.

Що відомо про стрільця?

Нагадаємо, 27 січня на Черкащині під час виконання обов’язків загинули четверо поліцейських: Денис Половинка (22 роки), Олександр Флорінський (41 рік), Сергій Сафронов (36 років) та Володимир Бойко (37 років). Ще один правоохоронець був поранений.

Поліцейські, які загинули на Черкащині

Стрільцем виявився 59-річний ветеран Сергій Русінов, який перебував у розшуку за замах на вбивство. Використовуючи, ймовірно, трофейний автомат, він спершу розстріляв авто офіцерів громади, а потім — спецпризначенців, після чого був ліквідований.

Місцеві жителі характеризують Русінова як людину з бойовим досвідом, яка проживала самотньо після повернення з фронту. Син нападника, з яким той не спілкувався понад 20 років, висловив повагу до його військової служби, але не відчув жалю через смерть батька, припустивши, що причиною трагедії став конфлікт із місцевим депутатом через землю.

Сам депутат закликав уникати спекуляцій до завершення слідства. У загиблих правоохоронців, двоє з яких також були ветеранами війни, залишилися сім’ї та діти.