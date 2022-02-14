Розстріл АТОвців біля ставка в Житомирській області: обвинуваченому стало зле, суд перенесли

Засідання перенесли на 24 лютого.

Під час судового засідання у справі про вбивство учасників АТО в Житомирській області, яке сталося у травні 2020 року, обвинуваченого Анатолія Захаренка госпіталізували через погане самопочуття.

Про це повідомляє видання Житомир.інфо.

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Зазначається, що розглядали справу у Богунському районному суді Житомира. Засідання мали розпочати з допиту експерта. Втім, вже на початку засідання адвокати захисту клопотали перед судом викликати Анатолію Захаренку швидку допомогу через погане самопочуття. Спочатку суддя оголосив перерву, але за 40 хв вирішив перенести засідання на 24 лютого.

Медики вирішили шпиталізувати Анатолія Захаренка через високий тиск. Адвокати обвинуваченого заявили, що він має проблеми зі здоров'ям, але йому не надається належна медична допомога.

"В Анатолія Петровича проблеми з серцем. На жаль, на даний час в медичному закладі, який в установі тримання під вартою, не надається належна медична допомога. Фактично надається медична допомога лише на папері. Ми зверталися із клопотанням, із відповідними запитами, проханнями в суд, з клопотанням щодо перевірки належного надання медичних препаратів та медичного лікування. У відповіді: майже все надається, деякі ліки замінені на аналоги, проте, як ми бачимо фактично медичне лікування не надається належним чином", - розповів представник захисту Андрій Шкварко.

Нагадаємо:

22 травня 2020 року орендатор місцевого ставка поблизу села Новоселиця у Житомирській області розстріляв сімох АТОвців.

Підозрюваним у вбивстві виявився 58-річний власник місцевої водойми Анатолій Захаренко, якого в жовтні 2015 року притягали до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Основна версія причини конфлікту полягає в тому, що двоє чоловіків, які були вперше на рибалці у цьому місці, почали дорікати власникові ставка, що він деякий час жив на території РФ і не служив в АТО.