Розстріл айтівця у Мінську: під посольством Білорусі в Києві пройшла акція на підтримку вбитих активістів

Під стінами амбасади зібралися близько чотирьох десятків людей.
Через розстріл білоруського активіста Андрія Зельцера протестувальники напередодні ввечері вийшли під посольство Білорусі в Києві.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 вересня.
Близько чотирьох десятків протестувальників під стінами амбасади облаштували меморіал, де розставили фотографії вбитих білоруських активістів. Туди покладали квіти і запалювали лампадки. А ще розпалювали фаєри і вигукували гасла. Тим самим, кажуть, хочуть підтримати всіх, на кого білоруська влада намагається чинити тиск.
Нагадаємо, два дні тому силовики вдерлися до квартири 31-річного айтівця Андрія Зельцера з обшуками. Він зустрів їх із рушницею в руках і смертельно поранив одного зі співробітників КДБ. Силовики відкрили вогонь на ураження та застрелили активіста. У Андрія Зельцера залишився 9-річний син, а дружину одразу ж затримали за співучасть у вбивстві КДБіста.