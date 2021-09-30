Розстріл айтівця у Мінську: під посольством Білорусі в Києві пройшла акція на підтримку вбитих активістів

Під стінами амбасади зібралися близько чотирьох десятків людей.

Через розстріл білоруського активіста Андрія Зельцера протестувальники напередодні ввечері вийшли під посольство Білорусі в Києві.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 вересня.

Близько чотирьох десятків протестувальників під стінами амбасади облаштували меморіал, де розставили фотографії вбитих білоруських активістів. Туди покладали квіти і запалювали лампадки. А ще розпалювали фаєри і вигукували гасла. Тим самим, кажуть, хочуть підтримати всіх, на кого білоруська влада намагається чинити тиск.

Нагадаємо, два дні тому силовики вдерлися до квартири 31-річного айтівця Андрія Зельцера з обшуками. Він зустрів їх із рушницею в руках і смертельно поранив одного зі співробітників КДБ. Силовики відкрили вогонь на ураження та застрелили активіста. У Андрія Зельцера залишився 9-річний син, а дружину одразу ж затримали за співучасть у вбивстві КДБіста.

Новини світу: мітингарі вийшли під посольство Білорусі в Києві через розстріл Андрія Зельцера

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