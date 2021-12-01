"Розстріл мігрантів" у Чорнобильській зоні: прикордонники спростували фейк

У Мережі поширюють недостовірне відео з кадрами, на яких озброєні люди стріляють начебто в нелегальних мігрантів, які йдуть до України з Білорусі.

В Держприкордонслужбі України повідомили, що жодної спроби незаконного перетину кордону групою нелегальних мігрантів з території Білорусі цими днями не було зафіксовано.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті ДПСУ.

Відео, на якому видно напис “PRILUKI”, начебто було записане тепловійною камерою у понеділок, 29 листопада.

“Державна прикордонна служба України зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності та є фейковою. Жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, в т.ч. в районі Чорнобильської зони не було”, - повідомили прикордонники.

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У ДПСУ нагадали, що раніше російські пропагандисти уже поширювали інформацію про затримання незаконних мігрантів в Чорнобильській зоні, яку згодом було спростовано.

Нагадаємо, на Волині на кордоні з Білоруссю триває прикордонна спецоперація "Полісся". На різних ділянках прикордонники, нацгвардійці та поліція відшліфовували одразу кілька сценаріїв ймовірного наступу мігрантів.

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