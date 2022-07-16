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"Розстріл" мирних жителів: у ЦПД спростували дезінформацію, яку ворог поширював 15 липня

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"Розстріл" мирних жителів: у ЦПД спростували дезінформацію, яку ворог поширював 15 липня

Протягом 15.07.2022 окупанти поширили нові дезінформації. 

Про це інформує Центр протидії дезінформації: 

  • Дезінформацію

В МО РФ заявили, що «на Луганщині росгвардійцями було виявлено документи, які підтверджують, що з квітня по червень 2022 року багато українських військових самовільно залишили передову лінію оборони під різними приводами, тобто фактично дезертирували».

  •   Дезінформацію

Керівники-«колаборанти» тимчасово окупованих територій Луганської області повідомили: «у місті Соледар українські силовики розстрілюють проросійськи налаштованих мирних жителів. Такі ж факти були зафіксовані в Рубіжному і в Сєвєродонецьку».

  •  Фейк

ЗМІ Росії з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що «у Вінниці було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів, де на той момент відбувалась нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєння щодо надання Україні чергової партії літаків, засобів ураження та організації ремонту українського авіапарку».

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