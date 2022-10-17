Розстріл мобілізованих РФ під Бєлгородом: серед вбитих двоє українців-"добровольців" з Херсонщини

Оприлюднено списки мобілізованих, які були розстріляні на військовому полігоні у Бєлгородській області.
В Мережі з'явився список загиблих мобілізованих РФ внаслідок стрілянини на військовому полігоні в Солоті Білгородської області. Серед них є українці.
Про це повідомляє New Times.
Відомо, що стрілянину влаштували громадяни Таджикистану: Рахмонов Мехроб і Амінзод Тоджіддін.
Жертвами стрільців стали 11 "добровольців". Серед них двоє жителів України, з Херсонщини - Віктор Кириченко та Тиняков В'ячеслав. Наразі невідомо, чи чоловіки з власної волі пішли на навчання чи були примусово мобілізовані і стали "добровольцями".
Ще як мінімум 15 людей поранено.
Нагадаємо, що інцидент стався 15 жовтня на полігоні в Бєлгородській області під час занять зі стрільби. Двоє "громадян однієї з країн СНД" розвернули міномети у бік мобілізованих і відкрили вогонь. Згідно з офіційними даними, внаслідок пригоди загинули 11 людей, 15 було поранено. Стрільці були застрелені.
Раніше повідомлялося, що Путін 21 вересня оголосив про проведення "часткової" мобілізації у РФ. Йшлося про мобілізацію 300 тисяч осіб. Російські чоловіки почали масово тікати з країни за кордон. За інформацією ЗМІ, з Росії виїхали понад 700 тисяч осіб.
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