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Розстріл мобілізованих РФ під Бєлгородом: серед вбитих двоє українців-"добровольців" з Херсонщини

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Розстріл мобілізованих РФ під Бєлгородом: серед вбитих двоє українців-"добровольців" з Херсонщини

Фото: Associated Press

Оприлюднено списки мобілізованих, які були розстріляні на військовому полігоні у Бєлгородській області.

В Мережі з'явився список загиблих мобілізованих РФ внаслідок стрілянини на військовому полігоні в Солоті Білгородської області. Серед них є українці.

Про це повідомляє New Times.

Відомо, що стрілянину влаштували  громадяни Таджикистану: Рахмонов Мехроб і Амінзод Тоджіддін.

Жертвами стрільців стали 11 "добровольців". Серед них двоє жителів України, з Херсонщини - Віктор Кириченко та Тиняков В'ячеслав. Наразі невідомо, чи чоловіки з власної волі пішли на навчання чи були примусово мобілізовані і стали "добровольцями". 

Ще як мінімум 15 людей поранено.

Нагадаємо, що інцидент стався 15 жовтня на полігоні в Бєлгородській області під час занять зі стрільби.  Двоє "громадян однієї з країн СНД" розвернули  міномети у бік мобілізованих і відкрили вогонь. Згідно з офіційними даними, внаслідок пригоди загинули 11 людей, 15 було поранено. Стрільці були застрелені.

Раніше повідомлялося, що Путін 21 вересня оголосив про проведення "часткової" мобілізації у РФ. Йшлося про мобілізацію 300 тисяч осіб. Російські чоловіки почали масово тікати з країни за кордон. За інформацією ЗМІ, з Росії виїхали понад 700 тисяч осіб.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
287
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