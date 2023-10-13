Розстріл на Інститутській: судитимуть "беркутівців", які брали участь у злочинах проти активістів

До суду скерували обвинувальний акт щодо шести міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в Києві. Вони у співучасті з іншими правоохоронцями скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

"Беркутівці", які вчинили розстріл на Майдані

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За результатами розслідування, 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві міліціонери роти спецпризначенці "Беркута" застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Внаслідок цього загинули 48 та отримали вогнепальні поранення 90 учасників акцій протесту.

Згодом знаряддя вчинення злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Частина з них була виявлена та ідентифікована під час розслідування.

"Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою, у зв'язку з переховуванням обвинувачених на території країни-агресора та набуття громадянства останньої. Також відносно обвинувачених заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Додається, що обвинуваченим інкриміновано виконання явно злочинного наказу, перешкоджання проведенню мирних акцій протесту та перевищення службових повноважень. Усе це призвело до настання тяжких наслідків, вчинення терористичного акту, спричинення умисних вбивств та закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року.

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