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Розстріл Нацгвардійців на "Південмаші" в Дніпрі: ДБР завершило розслідування (відео)

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Розстріл Нацгвардійців на "Південмаші" в Дніпрі: ДБР завершило розслідування (відео)

20-річному хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно 20-річного військовослужбовця Артемія Рябчука, який у січні 2022 року влаштував стрілянину на Південному машинобудівному заводі в Дніпрі. Обвинувальний акт направили до суду.

Про це 18 жовтня повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що обвинувачений після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег

Кілька разів хлопець був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.

За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні.

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Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати, як він вважав - усіх своїх кривдників.

У результаті інциденту 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 - отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після розправи над військовими, хлопець захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

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Таким чином нацгвардієць обвинувачується у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо:

  • кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);
  • умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);
  • закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);
  • викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);
  • дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);
  • порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 418 КК України);
  • незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

© Кадр із відео
Фото: Кадр із відео

Нагадаємо, трагедія на заводі "Південмаш" у Дніпрі сталася 27 січня. 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали того ж дня на виїзді з міста. 

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