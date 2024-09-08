Розстріл окупантами українських військових: Київ заборонив російським полоненим дзвінки додому

Ця заборона не порушує Женевську конвенцію/

На тлі збільшення російськими окупантами розстрілу українських військових в Офісі омбудсмена заборонили військовополоненими РФ телефонувати додому.

Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

За його словами, ця заборона не порушує Женевську конвенцію.

"Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Росії", - сказав він.

Лубінець наголосив, що у російських військовополонених зберігається можливість писати листи.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як російські військові вчинили черговий воєнний злочин. Лубінець заявив, що Червоний Хрест зайняв позу "страуса" у питанні розстрілів українських полонених.

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