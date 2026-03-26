Розстріл патрульних в Одесі: в ДБР почали розслідування після смерті підозрюваного
Наразі на місці працюють слідчі бюро, які встановлюються усі обставини події.
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряють обставини загибелі чоловіка, який відкрив вогонь по патрульних поліцейських в Одесі 25 березня.
Про це у четвер, 26 березня, повідомили у ДБР.
Там нагадали, що ввечері у середу в Одесі чоловік влаштував стрілянину під час перевірки документів.
«Під час встановлення особи з’ясувалося, що водій перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. У цей момент чоловік відкрив вогонь з автомата у бік поліцейських і втік», — повідомили у ДБР обставини нападу, внаслідок якого двоє патрульних отримали вогнепальні поранення.
«Після цього за допомогою аеророзвідки виявили тіло нападника», — уточнили у ДБР.
Наразі на місці працюють слідчі бюро, встановлюються усі обставини події, зокрема перевіряють правомірність застосування зброї. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень, повідомили у ДБР.
В Одесі стріляли по поліцейських
В Одесі правоохоронці під час затримання застрелили чоловіка. 45-річний місцевий мешканець почав стріляти по правоохоронцях, коли ті зупинили його для перевірки документі
Чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. У момент перевірки документів чоловік почав стріляти з автомата у поліцейських, а потім утік на автівці.
«Для затримання стрільця в області було запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові», — надали подробиці у Нацполіції.
Як розповіли правоохоронці, зловмисник не йшов на контакт із перемовником. Більше того, під час спецоперації правопорушник стріляв по бійцях підрозділу КОРД. Тож правоохоронці були змушені застосувати зброю проти правопорушника — для припинення загрози життю правоохоронців.
«Під час переговорів чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув», — уточнили поліцейські. Нині на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група.