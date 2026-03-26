Розстріл патрульних в Одесі: в ДБР почали розслідування після смерті підозрюваного

На місці стрілянини / © Національна поліція України

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряють обставини загибелі чоловіка, який відкрив вогонь по патрульних поліцейських в Одесі 25 березня.

Про це у четвер, 26 березня, повідомили у ДБР.

Там нагадали, що ввечері у середу в Одесі чоловік влаштував стрілянину під час перевірки документів.

«Під час встановлення особи з’ясувалося, що водій перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. У цей момент чоловік відкрив вогонь з автомата у бік поліцейських і втік», — повідомили у ДБР обставини нападу, внаслідок якого двоє патрульних отримали вогнепальні поранення.

«Після цього за допомогою аеророзвідки виявили тіло нападника», — уточнили у ДБР.

Наразі на місці працюють слідчі бюро, встановлюються усі обставини події, зокрема перевіряють правомірність застосування зброї. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень, повідомили у ДБР.

В Одесі стріляли по поліцейських

В Одесі правоохоронці під час затримання застрелили чоловіка. 45-річний місцевий мешканець почав стріляти по правоохоронцях, коли ті зупинили його для перевірки документі

Чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. У момент перевірки документів чоловік почав стріляти з автомата у поліцейських, а потім утік на автівці.

«Для затримання стрільця в області було запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові», — надали подробиці у Нацполіції.

Як розповіли правоохоронці, зловмисник не йшов на контакт із перемовником. Більше того, під час спецоперації правопорушник стріляв по бійцях підрозділу КОРД. Тож правоохоронці були змушені застосувати зброю проти правопорушника — для припинення загрози життю правоохоронців.

«Під час переговорів чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув», — уточнили поліцейські. Нині на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група.