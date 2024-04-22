Розстріл поліцейських на Вінниччині: другому підозрюваному обрали запобіжний захід

Суд обрав захід другому підозрюваному у вбивстві поліцейського – 26-річному військовослужбовцю.
За клопотанням прокурорів 26-річному військовослужбовцю Віталію Василаці – другому підозрюваному у розстрілі поліцейських на Вінниччині – суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.
У понеділок, 22 квітня, ще одному підозрюваному у вбивстві 52-річному Валерію Василаці також обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.
На суді Валерій Василака розкаявся і заявив, щоб "поміняв би своє життя на життя поліцейського". За його словами, у поліцейських стріляв його 26-річний син – другий підозрюваний у вбивстві правоохоронця.
"Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив", - заявив Валерій та додав, що зброю, яка була в автомобілі, вкрав син. Продавати її нібито не планували.
Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня близько 02:00 у Вінницькій області двоє чоловіків у військовій формі розстріляли поліцейських – один загинув. Інший – отримав поранення. Нападники втекли, а 22 квітня їх затримали в Одеській області.
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