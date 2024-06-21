Розстріл поліцейських на Вінниччині: Клименко пояснив, чому копів застали зненацька

Поліцейські їхали з відповідного виклику і везли затриманого за домашнє насильство, він знаходився на задньому сидінні. Побачили підозрілий автомобіль, який їхав без увімкнених фар. Вони зупинили цей автомобіль, там були військові.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник МВС Ігор Клименко.

Поліція не порушила жодної інструкції

За словами Клименка, опитування хлопця, який був поранений і вижив, довело, що правоохоронці дійсно діяли професійно.

"Один спілкувався з цим військовим, другий знаходився біля автомобіля, зброя звичайно була в кобурі. Коли почали оглядати автомобіль, спокійно себе водій поводив, теж військовий, вони пред'явили відповідні документи. Один із працівників поліції перебував на відстані для того, щоб допомогти у випадку такої події, яка відбулась, своєму колезі.

Так вийшло, що цей військовий, який вдарив нашого працівника, володів відповідними прийомами, займався спортом. Поліцейський до нього занадто близько підійшов. Реакція цього військового була достатньо миттєва, він професійний боксер і просто його "вирубив" з одного удару.

"Відстань була занадто близька, хоча удар рукою був швидкий і професійний. Тому якщо говорити про професійність з боку поліції – поліція не порушила жодної інструкції. Водночас він мав перебувати і тримати цього громадянина далі від себе, щоб контролювати його руки і ноги"

Клименко наголосив: поліцейські були в бронежилетах, це 100%. Просто з одного поліцейського бронежилет знімали для того, щоб його реанімувати.

Нагадаємо, двоє військовослужбовців, які розстріляли поліцейських у Вінницькій області вночі 20 квітня, перевозили у своєму автомобілі боєприпаси та гранати. Вибухову зброю вони викинули у водойму.

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