Розстріл поліцейських на Вінниччині: нападникам-військовим повідомлено про підозру

Двом підозрюваним у вбивстві поліцейського у Вінницькій області вночі проти 20 квітня м повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя правоохоронців, а також у дизертирстві.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, затриманим повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Зазначається, що наразі з підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Розстріл поліцейських

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Вночі 20 квітня близько 02:00 у Гайсинському районі, Вінницької області, невідомі розстріляли поліцейських - один загинув. Інший - отримав поранення. Нападники втекли. Інцидент стався коли правоохоронці зупинили автівку для перевірки документів.

Виявилося, що нападники – військові. Підозрювані вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр, як про це повідомляли у ЗМІ. Втім, вони - військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутні війська. Видання "Думская" писало, що це - 26-річний Віталій Василака та його 51-річний батько Валерій Василака

Через понад добу, 21 квітня, підозрюваних у нападі на поліцейських затримали на Одещині - у селі Липецьке Подільського району. Раніше на території Вінницької області виявлено їхній транспортний засіб та боєприпаси. Крім того, було знайдено зброю - ймовірно знаряддя вбивства.

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