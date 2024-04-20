Розстріл поліцейських на Вінниччині: розпочато провадження – що загрожує нападникам

За фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 348 КК України – посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Стаття передбачає позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі.

За попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

"Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення. На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, здійснюються невідкладні слідчі дії. Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, ТСН.ua зібрав всі подробиці смертельного нападу на поліцейських на Вінниччині.

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