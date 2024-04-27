Розстріл поліцейських на Вінниччині: у якому стані постраждалий, якому вдалося вижити

Керівники поліції Вінниччини відвідали в лікарні травмованого поліцейського Максима Шарапанівського. Він є напарником загиблого Максима Зарецького.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Як відомо, в результаті збройного нападу 20 квітня чоловік був госпіталізований з численними травмами. Наразі, за оцінкою лікарів, він у стані середньої тяжкості.

Підтримати поліцейського приїхали заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Володимир Олексюк та керівник Управління кадрового забезпечення Олександр Конєв.

"Володимир Олексюк подякував колезі за мужність і відданість, а Максим пообіцяв якнайшвидше повернутися у стрій. Бажаємо поліцейському скорішого одужання та чекаємо на службі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області двоє чоловіків вночі напали на поліцейських. За фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині розпочато кримінальне провадження.

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