Розстріл поліцейських у Вінницькій області: очільник МВС відреагував

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області та заявив, що зловмисники повинні відповідати за свої дії "за всією суворістю закону".

Про це очільник МВС написав у своєму Telegram-каналі.

"Неважливо - хто та в якому одязі, якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути", - прокоментував міністр трагедію на Вінниччині.

Клименко наголошує, що стрільців необхідно знайти та затримати. За словами керівника МВС, цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає.