Розстріл поліцейських: батько загиблого у шоковому стані, нападників затримали

Правоохоронці ввели план перехоплення на території одразу двох областей – Вінницької та Одеської. Особи розшукуваних вдалося встановити майже одразу завдяки відео з камер на заправці, де чоловіки зупинилися одразу після вбивства копів. В поліції оголосили їхні імена – це 52 річний Валерій Вісілаке та його 26 річний син Віталій.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Підозрюваних у розстрілі поліцейських вже затримали на Одещині.

Чоловіків одразу ідентифікували як військовослужбовців

У мережі багато фото військових, зокрема на полігонах. У сухопутних військах офіційно підтвердили, що на відео з бодікамер і АЗС – військовослужбовці однієї з їхніх військових частин. У командуванні обіцяють максимально сприяти всебічному та неупередженому розслідуванню.

Згодом з'явилося шокуюче відео з бодікамери пораненого поліцейського. На кадрах видно, як поліцейські посеред ночі зупинили позашляховик, який їхав під час комендантської години і мав проблеми з фарами. У салоні було двоє. Водій у військовій формі на вимогу показати документи почав віджартовуватись, "подякував", що їх зупинили.

Патрульні попросили відкрити багажник, виходить пасажир у чорному тактичному одязі. Увагу поліцейського привертає великий дерев'яний ящик. Але замість відкрити ящик пасажир несподівано кілька разів б'є поліцейського в обличчя, той падає. Далі чути постріли. Один поліцейський через стрілянину загинув, інший отримав поранення.

Злочинці сідають в позашляховик та їдуть. Тим часом з поліцейського авто вибігає чоловік, якого перед інцидентом, затримали за хуліганство. Він намагається допомогти, проте поранений підводиться сам і викликає допомогу.

До найближчого села звідси всього кількасот метрів. Це саме те місце, де стався жорстокий розстріл двох поліцейських. На асфальті досі велика калюжа крові. Нині тут продовжують працювати слідчі, шукають гільзи, аби визначити, з якої зброї стріляли нападники.

20-річний патрульний Максим Зарецький загинув на місці, його нападник, теж Максим, у лікарні з вогнепальним пораненням, але при свідомості. Палата під охороною.

"В нього стан середньої важкості, я б не сказала що він дуже важкий, йому проведені всі необхідні дослідження, всі суміжні спеціалісти викликані. Там різні поранення, комбінована травма", – розповіла лікарка Бершадської лікарні Анна Руль.

У Вінницькій та сусідній Одеській області вводять план-перехоплення. Сліди нападників виявляють на одній з АЗС. Завдяки відео з камер спостереження встановлюють особи втікачів – це двоє військовослужбовців 52 річний Валерій Вісілаке і його 26 річний син Віталій, що вже підтвердили у сухопутних військах.

"Не знаю що, але у 2 години під час комендантської години рухатися це вже порушення, але вони напевно опиралися що автомобіль замаскований, військова форма дасть можливість їздити безперешкодно. Незрозуміло взагалі, що вони везли, куди і кого вони підтримують, які сили тим вмістом тих ящиків, які були в автомобілі", – каже Віталій Бершадський, міський голова.

Батько загиблого поліцейського у шоковому стані. Каже, бачив сина за кілька годин до нічної зміни. Він був веселий і жартував.

"20 років. Все нормально, батя, так і так. Ще пошуткували. Але виклик один, другий 28.12 він давай, батя, все пока. У дві години встав, що таке, не спиться. Подзвонили, я вже так і поняв", – поділився батько Володимир Зарецький.

Рідні кажуть хлопець віддавався службі і мріяв про карєру спецпризначенця.

"Максим був відданий своїй справі, він був ще студентом академії внутрішніх справ, але вже працював у нас в поліції. Цілеспрямований, справедливий, фізично розвинений, займався спортом, один син в сім'ї", – сказав Бершадський.

Дата прощання з Максимом поки невідома, родина чекає на маму хлопця, яка була на заробітках за кордоном. У Бершадській громаді оголошено жалобу.

Нагадаємо, у Вінницькій області двоє чоловіків вночі напали на поліцейських. За фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині розпочато кримінальне провадження.

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