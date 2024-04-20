Розстріл поліцейських на Вінниччині: в ОК "Південь" підтвердили, що нападники – військові

У Гайсинському районі на Вінниччині у ніч проти 20 квітня двоє чоловіків здійснили напад на поліцейських. Один працівник поліції загинув, ще один – зазнав поранення. В ОК "Південь" підтвердили, що нападники – військові.

Про це повідомила пресслужба ОК.

"Щодо інформації про причетність наших військовослужбовців до скоєння важкого злочину у Вінницькій області. Командування військ оперативного командування "Південь" максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину. Щиро співчуваємо родині загиблого поліцейського. Це важка втрата і винні обов'язково мають понести покарання", - йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що підозрювані у злочину вже понад рік не мають відношення до 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість. Просимо усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи", - додали у Силах оборони Півдня.

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Нагадаємо, ТСН.ua зібрав всі подробиці смертельного нападу на поліцейських на Вінниччині.

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